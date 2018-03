Goede Vrijdag

Hebreeën 12:2a

„Het kruis heeft verdragen en schande veracht.”

Jezus heeft de schande veracht. Hemel en aarde verwonderden zich over een beschaamde Christus. Beschaamd door mensen en beschaamd door God. De ene schurk sloeg Hem op het hoofd, een andere schelm spuwde Hem in Zijn gezicht. Zij schudden hun hoofden en bespotten Hem: „Kom nu af, heilige Jezus, zeiden zij, Hij heeft op God vertrouwd, laat Hij Hem nu verlossen.” Denkt u niet dat het Christus in het hart raakte toen Hij moest aanhoren hoe die zwarte monden Gods heerlijkheid bespotten? Herodes en Zijn krijgsknechten bespotten Hem. Hoewel Jezus Zijn hele leven een eerlijk, deugdzaam mens geweest was, brachten zij Hem buiten de stad. Zijn vijanden beschimpten Hem, kinderen bekeken Hem met verwondering. Hij ging de poort uit en droeg Zélf Zijn kruis. Van de zeventig discipelen, de twaalf apostelen en al Zijn vrienden, was er niet één om Hem te helpen, die het vloekhout met Hem opnam. Zij zetten Hem een doornenkroon op om de spot te drijven met Zijn Koninkrijk. Maar Zijn vrienden wilden niet in Zijn schande delen en toch nam Hij al hun schande op Zich. God deed Hem ook schande aan. Zijn Vader zei: Een vloek en vervloeking treffe Hem, schande zij op Hem!

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews (”De leer en de eer van Christus”, 1640)