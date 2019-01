Psalm 147:20

„Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja!”

God heeft hier genadig gewoond door Zijn Geest, Woord en sacramenten. We mogen van Nederland zeggen hetgeen eertijds van Juda gezongen werd: „Alzo heeft Hij niet veel andere natiën gedaan, en heeft Zijn rechten aan haar zo duidelijk geopenbaard!” Wij erkennen een uitnemende genade. Laten we ook een behoorlijke dankbaarheid zien. Daarom, om de eer van het huis van God, ja om de eer van God Zelf, laten we allemaal onze ijver aan de dag leggen, zodat de jonge mensen in de ware godzaligheid worden onderwezen en de ouden daarin versterkt worden. Zo zal de barmhartigheid van de Vader, de zegening van de Zoon en de genade van de Heilige Geest, zoals die eertijds over het Jeruzalem van David waren, ook zijn over de kerk van Nederland.

U hebt hier een korte verklaring van Psalm 122. De leringen zijn weinig, maar voortreffelijk voor de hoogste blijdschap, wens en ijver van de mens. De blijdschap is gelegen in de bloei van de recht gevoelende kerk, de wens in de voortdurende eer van de bloei, de ijver in de voortdurende bewaring van haar groei.

Abraham Scultetus, hoogleraar in Heidelberg (”Preek op de Synode te Dordrecht”, 1618)