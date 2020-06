Gods volk bespot

Psalm 137:3

„Als aldaar die ons gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugde, zeggende: Zingt ons een van de liederen Sions.”

Ik veronderstel dat het lied dat deze Babyloniërs van de Joden wilden horen alleen een lied was dat voor God gezongen is ten tijde van hun verlossing van de Egyptenaren en andere soortgelijke vijanden. Nu zal ik vooral stilstaan bij het laatstgenoemde lied, omdat dat ons doel beter dient. Het lied dat van Israël gevraagd werd, was een lied voor een tijd van vreugde, ten minste wat hun vijanden onder vreugde verstonden. Ze dachten niet dat de Israëlieten ooit weer verlost zouden worden uit hun ballingschap, waaronder ze hen door hun overwinning gebracht hadden. Dit blijkt duidelijk in het begin van Nehemia 4. Sanballat en Tobia, de Ammoniet, bespotten hen en zeiden: „Wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in een dag voleinden? Zullen zij de steentjes uit de stofhopen levend maken, daar zij verbrand zijn?” (vers 2). Ja, ze zeiden zelfs: „Al is het, dat zij bouwen, zo er een vos opkwam, hij zou hun stenen muur wel verscheuren” (Nehemia 4:3). Het zijn dezelfde vijanden van Israël die de woorden in deze Psalm gesproken hebben, zoals u kunt lezen in 2 Kronieken 36:5-7. Dit is het volk dat in ballingschap werd gevoerd ten tijde van Jeremia, zoals Ezra ons vermeldt: „opdat volbracht werd het woord des Heeren, uit de mond van Jeremia” (Ezra 1:1).

Thomas Watson, predikant te Londen

(”Uitleg van Psalm 137:3-6”, 1661)