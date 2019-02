Gods verkiezing

Hebreeën 13:8

„Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.”

Er zal steeds een gemeente Gods zijn, want Christus was een Koning, Hoofd, Priester en Bruidegom der gemeente en zal het ook blijven. De kerk steunt op Gods eeuwige verkiezing. „Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn” (2 Tim. 2:19). „Niemand zal Mijn schapen uit Mijn hand rukken. Mijn Vader Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen” (Johannes 10:28v).

Er zijn beloften van God inzake het eeuwige behoud der gemeente. „Mij aangaande, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest Die op u is, en Mijn woorden die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad van uw zaad, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe” (Jesaja 59:21). „Alzo zegt de HEERE: Indien gijlieden Mijn verbond van de dag en Mijn verbond van de nacht kunt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd; zo zal ook vernietigd kunnen worden Mijn verbond met Mijn knecht David” (Jeremia 33:20v). „En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen” (Mattheüs 28:20).

Zacharias Ursinus, hoogleraar te Heidelberg

(”Schatboek Heidelbergse Catechismus”, 1657)