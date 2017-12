Gods belofte vervuld

Lukas 2:7a

„En zij baarde haar eerstgeboren Zoon.”

Reeds in het Paradijs was de Godsbelofte gedaan dat de Messias als het Zaad der vrouw zou geboren worden om de slang de kop te vermorzelen. Reeds aan de aartsvaders wordt Hij voorgesteld als het gezegend Zaad, tot heil voor alle geslachten. Aan Mozes wordt Hij als die Profeet beloofd, Die God uit het midden Zijner broederen zou verwekken, dat is: op een wonderdadige wijze zou doen geboren worden. Aan David wordt Hij voorspeld als die Zoon Die naar het vlees uit zijn lendenen zou voortkomen. Jesaja profeteert van Hem als de Zoon Wiens naam was: „Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”, Die geboren zou worden uit een maagd en Die men Immanuël heten zou. Van Hem getuigt Daniël dat Hij op de bepaalde tijd als de Messias zou optreden. Zelfs wordt door Micha Bethlehem Efratha aangeduid als de plaats waar die geboorte plaats zou hebben. Door Zacharia wordt Hij beloofd als die geopende Fontein tegen de zonde en onreinheid. Dit alles wordt nu vervuld bij de geboorte van Christus. O onveranderlijke God! Uw waarheid en trouw worden hier op het nadrukkelijkst bevestigd. Godvruchtigen, dankt, aanbidt en zingt vrolijk in uw hart!

Ds. D. A. Detmar, predikant te Ede

(”Enige eenvoudige Godvruchtige oefeningen, tot opwekking, bemoediging en vertroosting”, 1828)