Godheid verborgen

Hebreeën 12:2a

„Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs Jezus, Die voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht.”

Zoals Jezus God was, kon niets aan Zijn vreugde worden toegevoegd. Hoewel Hij de godheid altijd met Zich omdroeg, toch was het gezicht en de gewaarwording daarvan in de dagen van de vernedering van Christus bedekt. Er was een slagboom en een slot aan de godheid gedaan, zodat Hij niet zag, zoals Hij nu ziet, omdat Hij met ons het lot van de pelgrim aannam en een reiziger was ten opzichte van gewaarwording en helder licht.

Hij was toen als mens onkundig van sommige dingen, zoals van de dag des oordeels. Hij wist dat Hij dan nader bij God zou zijn. De godheid stond toen ver van Hem. De vreugde, die Hem was voorgesteld, was de voldaanheid die Hij zou hebben in Zijn nieuwe bruid. De blijdschap, dat Hij wel door de hel gegaan was, maar datgene verkregen had waartoe Hij gekomen was. Zijn hart zou droevig en bezwaard zijn geweest als Hij ons had moeten missen. Hij was verblijd met het loon dat Zijn Vader Hem had beloofd.

Het is natuurlijk als een mens zich verheugt wanneer hij de vrucht van zijn arbeid geniet. Er is dankzegging in de hemel over de bekering van zondaren, en veel hoger is Zijn dankerkentenis wanneer zij allen volkomen zijn vrijgekocht. In het midden der gemeente zingt Hij God, Zijn Vader, lof voor de kinderen die God Hem heeft gegeven.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews

(”De leer en de eer van Christus”, 1640)