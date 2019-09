Psalm 4:4

„Weet toch dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de Heere zal horen als ik tot Hem roep.”

Niet alleen het feit dat Abraham niets overkwam in Egypte was voor hem al een geschenk, maar ook het feit dat hij daar zo’n aanzien kreeg. Want het eerste, dat hij niets onaangenaams onderging, geschiedde vanwege zijn eigen rechtvaardigheid, en het tweede, dat hij na de wonderlijke daden daarvandaan wegging, geschiedde vanwege het nut dat het voor de Egyptenaren opleverde. Iets dergelijks overkwam de drie jongelingen, dat overkwam de leeuwen, het overkwam de walvis en Jona, ja overal redt God niet zomaar iedereen, maar Zijn gunstgenoten op zo’n manier dat het tot verwondering leidt.

Ziet u hoe God ons hier ook aanspoort om zorgvuldig te leven met de kennis die we van Hem hebben? Hij voedt ons als Zijn kinderen op om niet alleen de hoop van onze zaligheid op de goedgunstigheid van God te stellen, maar ook op de voortreffelijkheid van de eigen daden. „De Heere zal naar mij horen als ik krachtig tot Hem roep.”

Nadat hij gezegd heeft dat Hij de gelovige bewonderenswaardig heeft gemaakt, blijft hij niet bij die zaken staan, maar noemt hij ook een ander aspect van voorspoed. Welk aspect? Dat we God voortdurend als medestrijder en hulp hebben, Die ons overal hulp biedt. Want dat doet Hij niet één keer, maar voortdurend, zegt de Schrift, telkens wanneer we tot Hem roepen.

Johannes Chrysostomus, priester te Antiochië (”Homiliën”, ca. 390)