God erkennen

Mattheüs 6:10b

„Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.”

Paulus zegt het treffend: God, Die bewerkt dat u wilt, zal ook bewerken dat u volbrengt, opdat enige dingen geschieden die Hem aangenaam zijn. Want de duivelen en de goddeloze mensen trachten met grote woede dingen te doen die God mishagen. Zij bevestigen de Epicureïsche razernijen, de afgoden en wellusten. Zij stoken onrechtvaardige oorlogen aan en bewerken allerdroevigste verwoestingen. Maar opdat niet het gehele mensengeslacht tevergeefs geschapen is, opdat niet allen dingen doen die God mishagen, heeft God de Kerk geroepen. Zij groeit op door Zijn Heilige Geest om goede en Gode behaaglijke dingen te doen, de ware leer over God te laten weerklinken en te horen, God recht aan te roepen, Hem dank toe te brengen, Hem te gehoorzamen, velen heilzaam van de duivel af te trekken, door vrome en heilzame raadgevingen anderen te regeren en vrede en eerzame tucht te beschermen.

Tot hiertoe hebben de beden dus de hoogste dingen bevat, en goede dingen, die meer tot de geest dan tot het lichaam behoren, gemeenschappelijke en persoonlijke. De gebedsvolgorde is met wijsheid opgesteld: zo wordt de ware erkenning van God gevraagd, verder de uitwerkingen van dit erkennen in ieders roeping of functie.

Philippus Melanchthon, theoloog te Wittenberg

(”Loci communes”, 1551)