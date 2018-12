Gezegende omhelzing

Mattheüs 25:21

„Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik zetten; ga in, in de vreugde uws heren.”

Ten slotte: wanneer u uit deze synode, na dit leven, zult komen tot die algemene vergadering der eerstgeborenen, geschreven in de hemel, zo zal u onze Heere Jezus Christus, de Prins der herders en opperste President van deze vergadering, voor de engelen, Zijn afgevaardigden, de profeten en apostelen, Zijn helpers, met een kus en omhelzing blij ontvangen. Met Zijn eigen hand zal Hij u in het eeuwige gezelschap der volkomen heiligen inleiden, alwaar geen disputen, geen jaloezie, geen beschuldiging, geen verdoemenis is. Hij zal u allen en iedereen tot een eeuwig getuigenis van uw getrouwe bediening met deze troostrijke rede gelukzalig maken: „En gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u stellen. Ga in in de vreugde des Heeren.”

Wil dit, o Jezus Christus, ons allen en iedereen die hier voor Uw aanschijn zitten, verlenen en de verzekering van deze Uw vergelding met de vinger van Uw Geest tot eeuwige vrede van onze zielen in het binnenste van onze harten en zinnen schrijven. Ik bid, met dit gezelschap, waarmee ik ook Uw Vader, met Wie Gij één God zijt, in Uw Naam, door Uw Geest aldus aanroep: Almachtige en barmhartigste God, Vader van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, Vader der lichten, van Wie alle goede en alle volmaakte gaven voortkomen, onze Vader in Uwe beminde Zoon, ons uit Uw oneindige barmhartigheid geboren en geschonken…”

Johannes Polyander, hoogleraar in Leiden (”Preek over Jesaja 52:7”, 1618)