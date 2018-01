Gekrookte rieten

Jesaja 42:3a

„Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen.”

Christus kent onze zwakheid. Daarom wil Hij het gekrookte riet niet wil breken (Jesaja 42:3). Hij weet wel dat een ruwe en harde behandeling ons geheel in stukken zou breken. Hij heeft medelijden met onze zwakheden (Hebreeën 4:15 en 5:2). Zoals deze waarheid enerzijds allen aanmoedigt om Hem als Leidsman te kiezen en zich over te geven aan Hem, zo moet deze waarheid ook anderzijds dienen tot bestraffing van hen die genegen zijn kwade en harde gedachten over Hem te koesteren. Zo zien wij dat zwakheden en verdorvenheden die in de gelovigen uitbreken, wanneer die oprecht en eenvoudig voor de Heere worden gelegd, Hem niet zullen wegdrijven, maar hen aan de Heere verbinden. Hij wil hen helpen en bijstaan.

John Brown, predikant te Wamphray.

(”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)