Geestelijke uitstraling

Psalm 122:9

„Om het huis des Heeren onzes Gods wil zal ik het goede voor u zoeken.”

Wilt u weten wat de stilzwijgende begeerte van mijn hart is? Ik zal het vrijuit zeggen. Hierbij betrekken sommigen, als ze Christus oprecht liefhebben en godzalig aanroepen, deze woorden van David: „Ik zal het beste voor Israël zoeken.” Dat is in het binnenste van hun hart zeer vast ingeprent, om overal uit te dragen.

Zo zullen wij het beste zoeken voor het Nederlandse Jeruzalem. Dit zal de dagelijkse betrachting van de overheden zijn! Mijzelf, zeg ik, en u, vermaan ik, prikkel ik en wek ik op: „Laten we toezien dat wij deze gewenste gelegenheid wel gebruiken, terwijl we God om Zijn genade aanroepen, de twijfelachtige broeders versterken, de dwalenden terecht brengen, de nutteloze kwesties vermijden, en verder overdenken, spreken en besluiten hetgeen dienstig en nuttig is, naar het eenstemmig oordeel van alle heiligen, om de ware kennis Gods in het verstand en de ware godsdienst in de harten te ontsteken. Dit eisen van ons de broeders op aarde, dit eist God in de hemel. Om de broederen en vrienden zal ik nu vrede in u spreken, zegt onze koning. De zin is: „ik zal spreken en doen hetgeen Jeruzalem wel zal gedijen, terwijl niemand twijfelt of de vrede van deze stad zal zijn uitstraling hebben naar de broeders en vrienden, dat is de andere steden, waarin onze broeders en vrienden wonen, makkers van één bloed, geloof en religie.

Abraham Scultetus, hoogleraar in Heidelberg (”Preek op de Synode te Dordrecht”, 1618)