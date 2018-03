Geestelijke luiheid

Filippenzen 3:14

„Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”

Kunnen mensen, op hun rug liggend, in de hemel komen? Zij zeggen: „Die goede gelukkige oude godsdienst gaf een aangename wereld.” Maar zij gebruiken de godsdienst als een postpaard: als het ene versleten is, nemen zij een ander. De hemel moet met geweld genomen worden. Hij spreekt van de hemel als van een versterkte plaats, die te vuur en te zwaard met geweld moet worden genomen, voordat zij zich overgeeft. Zij zijn evenals dronken reizigers, die twintig mijlen achter zijn geraakt, dan eens door hoogmoed en dan weer door begeerlijkheid. Zulke metgezellen kan de deur niet gewezen worden. Zij hebben binnen een vriend voor de boden van de duivel, en wanneer die kloppen, roept hij: „Ik kom, heer.”

Die mensen hebben een eigen poort gekregen: de goede oude gewoonte om te leven, zoals het hun lust. Zij zijn geen gulzigaards, maar zeer matig in het gebruik van de godsdienst en van het Woord en het heilig avondmaal. De godsdienst is voor hen een goede gewoonte om naar de kerk te gaan.

Wij echter zullen geen betere weg krijgen dan onze Heere ons vergunt. Hij heeft ons tot lijden geroepen. Er is geen steen op onze weg, die daar toevallig ligt. Door Zijn wijze voorzienigheid is van al de wateren gesproken. Al de stromen, stormen en stenen zijn in Zijn boek geschreven.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews (”De leer en de eer van Christus”, 1640)