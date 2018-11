Geen andere kennis

Johannes 17:3

„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtigen God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.”

Alles moet worden weggelaten en uitgesloten, behalve hetgeen de apostel hier zegt: dat zij U kennen en Die Gij gezonden hebt, Jezus Christus. Van deze kennis en haar kracht hebben ook de profeten heerlijk gesproken en duidelijk geprofeteerd. Zoals Jesaja 53:11: „Door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken.” Dat betekent: Hij zal hen van zonden verlossen en hen uit de muil van de duivel losrukken, zodat men Hem kent en weet wie Hij is. Evenzo spreekt ook Jeremia 9:23 dat niemand zich beroeme op zijn wijsheid, sterkte of rijkdom; kortom: niemand beroeme zich ook maar ergens op. Wil iemand zich ergens op beroemen, hij beroeme zich hierop dat hij Mij kent en weet dat Ik de Heere ben, Die barmhartigheid, recht en gerechtigheid oefent op aarde. Zie, dat wil deze tekst ook zeggen: Wilt u het eeuwige leven hebben, dan hebt u geen andere weg, wijze of middel daartoe dan dat u de Vader kent, de alleen ware God, door Christus Zijn Zoon, Die Hij gezonden heeft. Wie u wat anders voorlegt, die zal u zeker van het goede spoor brengen.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)