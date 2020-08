Lukas 12:51

„Meent gij dat Ik gekomen ben gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.”

Die vrede strekt zich niet uit tot de ongelovigen, integendeel is die prediking hun een aanstoot en ergernis. En omdat de satan, die zijn rijk als een sterk gewapende in de ongehoorzamen bewaart, een vijand van Christus is, ja tegen Zijn rijk opstaat, komt hieruit voort dat door de leer van het Evangelie de boosheid van de kinderen der ongehoorzaamheid, die als onder de as verborgen was, wordt opgewekt. Zo wordt Christus, Die een oorzaak van vrede is, door de boosheid van de mensen een oorzaak van oorlog, twist en verdeeldheid. Dat gaat zo ver, dat zij die eerst door de nauwste banden aan elkaar verenigd waren, in vijanden verkeren, wegens de kennis en belijdenis van de Heere Christus.

Wij beschouwden het noodzakelijk deze opmerking vooraf te laten gaan over de woorden waarop onze tekstwoorden volgen. Binnenkort staan wij ook enige ogenblikken daar bij stil. De voorgaande redenen waren inzonderheid tot de discipelen gericht, maar de woorden van onze tekst sprak de Heiland tot de hele schare die om Hem heen stond. Inzonderheid sprak Jezus echter tot de Farizeeën, omdat zij alleen geveinsden genoemd worden (Lukas 12:56). Dezen waren het ook die een teken uit de hemel begeerden van Jezus, om Hem te verzoeken, zoals wij in Mattheüs 16:1 zien kunnen. Bij die gelegenheid schijnen deze woorden te zijn uitgesproken.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk

(”Leerrede over Lukas 12:54-57”, 1838)