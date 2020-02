Er is een middel

1 Johannes 1:7b

„En het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden.”

„U ziet uzelf als een groot zondaar, maar helaas omdat u niet ziet dat Christus een grote Redder is. Het is niet omdat u zo’n diep besef van uw kwaal hebt, maar omdat u zo weinig besef hebt van het geneesmiddel. Mensen die ellendig zijn, worden tot Christus genodigd. „Want u zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en u weet niet dat u ellendig bent, en jammerlijk en arm, en blind en naakt; Ik raad u dat u van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat u rijk moogt worden; en witte klederen, opdat u bekleed moogt worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zien moogt” (Openbaring 3:17-18).

Dat u bang bent om tot Christus te komen, komt evenmin door de hoge dunk die u hebt van het recht van God. U zegt: „In het Woord van God staan vreselijke dreigementen tegen zondaren.” De Bijbel zegt: „De bezoldiging van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23) en „Vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven is in het boek van de Wet om dat te doen” (Galaten 3:10). Christus leed de straf van onze ongerechtigheden en stilde de toorn van de gerechtigheid. „Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout” (1 Petrus 2:24).

Salomon Stoddard, predikant te Boston (”Showing the Virtue of Christ’s blood”, 1717)