Echte vroomheid

1 Timotheüs 6:7

„Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging.”

Het geloof wordt gevolgd door verwachting, terwijl de liefde tot God, Christus en de naaste voorop gaat. Als iemand immers hierin staat, heeft hij de wet der gerechtigheid vervuld. Wie liefde bezit is ver van de zonde. Het begin van alle kwaad is de geldzucht. Wij nu weten dat we niets in de wereld hebben gebracht maar er ook niets uit kunnen wegdragen. Daarom wapenen we ons met de wapens van de gerechtigheid en leren eerst te leven volgens de opdracht van de Heere.

Dan moet u ook uw echtgenoten naar het hun gegeven geloof en naar de hun gegeven liefde en reinheid leren hun man in alle waarheid te beminnen, vervolgens ieder gelijkelijk lief te hebben met volledige zelfbeheersing en ten slotte hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren.

De weduwen moeten bezonnenheid leren aangaande het geloof in de Heere. Ze moeten onophoudelijk voor allen bidden en zich onthouden van lasteren, kwaadspreken, geldzucht en alle kwaad. Ze zijn een altaar van God en Hij doorziet allen. Niets is voor Hem verborgen.

Polycarpus, bisschop te Smyrna (”Brief aan de Filippenzen”, 140 na Chr.)