Echt dankdag

Lukas 10:22a

„Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven.”

Als ik nu het hart van de Vader heb, dan heb ik Hem helemaal, met Zijn goddelijke macht en kracht. Waarvoor zou ik dan vrezen of schrikken? Heb ik aanvechtingen van zonde, dood, wereld en duivel en willen zij mij de moed ontnemen en tot vertwijfeling brengen? Zo weet ik dat ik een genadige en almachtige Vader heb door Christus, dat zij beiden mij bijstaan en voor mij strijden, zodat ik vrolijk en welgemoed de duivel met al zijn macht telkens weer durf trotseren, ja om hem lach en met hem spot.

Merk nu op wat het geloof voor een voortreffelijke en almachtige kracht is tegen alle macht die ons aanvecht. Als u het beproeft en beoefent, zult u ervaren wat voor een grote en moeilijke kunst het kennen van Christus is. Want hier voelt ieder bij zichzelf hoe weinig geloof hij heeft en hoe zwak hij door het leven gaat. De predikers van goede werken, die het geloof geringschatten, weten daar volstrekt niets van, noch de onrijpe, zelfgenoegzame haarklovers, die er zo gauw aan uitgestudeerd zijn en nu trachten veel hoger te stijgen. Als men in deze school komt, waar het op strijden en worstelen aankomt, leert men wel hoe men met werken of menselijke kracht niet tegen zonde, dood en andere aanvechtingen kan staande blijven en overwinnen.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)