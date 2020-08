Door de Geest zien

Johannes 3:21

„Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.” De Geest gebruikt bewijzen in de overtuiging, maar Hij gaat ook verder en doet de ziel zonde en dood niet alleen zien, dat zij ervan kan spreken, maar ook met onderscheid kan aanmerken als volle waarheid. Het verstand kan begrijpen wat er gezegd wordt en spreken over hetgeen wordt voorgesteld. Het kan de zaken beschouwen en het een door het ander verklaren, maar de Geest doet de zaken zélf zien, zoals die dadelijk in die woorden zijn opgesloten. De Geest brengt geestelijke zaken, en het besef ervan, voor iemands oog. Het licht van de Geest is als het licht der zon; het vertoont de zaken zoals ze zijn (Johannes 3:2 en 21). Het was Jeruzalems ellende dat zij de woorden van Christus hoorde en dat hetgeen tot haar vrede diende –zoals in die woorden opgesloten– verborgen was voor haar ogen (Lukas 9:41-42).

Spreek met sommigen van hun zonde en ellende, zij zullen u alles toestemmen wat u zegt en overtuigd zijn en bekennen dat hun staat geheel rampzalig is, en toch voortgaan in alle soorten van zonden. Wat is daarvan de reden? Waarlijk, zij zien hun zonden alleen door redeneren, maar de zonde zelf, de dood en de toorn van God, zien zij niet. Ja, die kunnen zij niet zien, voordat de Geest komt, Die alleen overtuigt en die daadwerkelijk toont.

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika) (”De gezonde gelovige”, 1685)