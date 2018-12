Diepten van rijkdom

Lukas 1:38a

„En Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.”

Wandel met uw gedachten in de diepten Gods, vanuit het Woord. Daarin kunt u uzelf verwonderen en uitroepen: „O diepten des rijkdoms.” Wilt u dit? U kunt gebruik maken van de gezangen; er zijn liederen van Sion van allerlei slag en stof. Hebt u lust hierin? U kunt u verwonderen over de geschiedenissen die u in het Woord kunt vinden. Bezien we Israël, dan is de historie die we nu overdenken tot verwondering. Hierin liggen al de verborgenheden Gods en zien we al de profetieën en beloften tegelijk. Het is een historie die tegelijk een lied in Sion geworden is. Dat is te zien in de lofzangen van Maria en Zacharias. Het gaat om een geschiedenis die al de verborgenheden en de profetieën in zich bevat. Het is een historie die de inhoud van de gehele Bijbel is. Indien er iets in Gods Woord tot lering geschreven is, dan is het wel deze geschiedenis.

Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg.

(”Zestal leerredenen”, 1730)

Bernardus Smijtegeld (1665-1739) was predikant in achtereenvolgens Borssele, Goes en Middelburg en een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Zijn preken werden stenografisch genoteerd door gemeenteleden en worden nog steeds uitgegeven.