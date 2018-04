Romeinen 6:19

„Gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking.”

De heiligmaking moet volkomen en geheel zijn. Ieder deel en iedere kracht van lichaam en ziel moeten er deel aan hebben. Geen deel krijgt zijn volkomen volmaaktheid alvorens onze aardse tent gebroken wordt. Hierom zeggen theologen dat er een beginnende en een volkomen wedergeboorte of heiligmaking is. Die is begonnen in dit leven en wordt voltooid in de eeuwigheid. Hiervan zegt onze Zaligmaker (Mattheüs 19:28): „Voorwaar Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon van Zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.” Wij spreken niet van deze wedergeboorte, maar van hetgeen dat ons hiertoe brengt. Want het is het een of het ander: wij moeten hier wedergeboren zijn, of geen deel hebben aan God in Zijn heerlijkheid. Ieder mens moet wedergeboren worden. Zijn ziel moet vernieuwd worden. Dat begint met het lichaam, „gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking”(Romeinen 6:19).

Isaac Ambrosius, predikant te Preston

(”Leer der wedergeboorte”, 1660)