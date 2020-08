De juiste maatstaf

1 Samuël 15:22b

„Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.” Oordeel niet over de zonde naar enige andere regel dan die waarnaar God oordeelt, volgens de regel van het Woord, waarnaar een ieders wegen ten laatsten dage zullen geoordeeld worden. Wat deed Saul voor Samuël zijn zonde verkleinen? (1 Samuël 15). Hij oordeelde daarover niet zoals de Heere deed in Zijn Woord. Want als hij dat gedaan had, zou hij gezien hebben dat ongehoorzaamheid aan een gebod zo kwaad was als toverij, zoals Samuël hem zei. Wat zijn hoogmoedig hart ook deed wegzinken en zeggen: „Ik heb gezondigd.” Denk tot dat doel aan deze teksten: Romeinen 1:18; 2:9; 6:23 en Galaten 3:10, waaruit u zien kunt óf dat u moet sterven in de staat waarin u bent, óf dat God Zelf moet liegen. Denk dat een gram gelaat en een toornig woord een doodslag zijn in Gods oog. Een dartel oog, een onkuise gedachte, is overspel voor een heilig God, voor Wiens rechterstoel u rekenschap zult moeten geven van iedere ijdele gedachte en elk ijdel woord (2 Korinthe 5:10). Oordeel evenmin over de zonde naar de tegenwoordige vermakelijkheden, winsten, eerbewijzen en gemakken, want dit is een valse regel. Mozes verliet de genieting der zonde, die maar voor een tijd is (Hebreeën 11:25). Oordeel ook niet naar het gevoel van straf daarover, want God behoudt de toorn aan Zijn vijanden tot de dag van afrekening (Nahum 1:2).

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika)

(”De gezonde gelovige”, 1685)