Mattheüs 24:37

„En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.”

Nu zijn er nog zeer veel volken zonder de kennis van het Evangelie, maar onder verschillende van hen, zo niet de meeste, is dat Evangelie al gepredikt door de apostelen en anderen in de eerste eeuwen van het christendom, waar men nu zelfs de minste sporen niet meer van opmerken kan, en waaronder het niet meer verkondigd zal worden, omdat het reeds onder hen gepredikt is, hun tot een getuigenis. Bij andere volken, die in de laatste eeuwen ontdekt zijn, heeft men enige sporen gevonden waaruit blijkt dat hun voorgeslacht kennis van het Evangelie gehad moet hebben. En thans wordt bijna op de gehele wereld het Evangelie gepredikt, ter bevestiging dat dan ook haast het einde zal zijn. Dat zorgeloosheid en vleselijke gerustheid een teken zijn van het laatste der dagen, zegt de Heere Christus het duidelijkst als Hij zegt: „Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen: want gelijk zij waren in de dagen vóór de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, op welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam…” (Mattheüs 24:38,39). Onze dagen zijn in veel opzichten gelijk aan de dagen van Noach, in zedeloosheid en goddeloosheid over de gehele wereld en in ons eertijds zo godsdienstig Nederland!

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk

(”Leerrede over Lukas 12:54-57”, 1838)