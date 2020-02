Christus’ dood

Efeze 1:7

„In Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade.”

Als iemand geld bezit, kan hij een stuk grond kopen, of een veestapel. Maar vergeving van zonden is niet te koop. „Gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed” (Openbaring 5:9). Wijsheid is een verweer tegen onwetendheid, en geld een verweer tegen armoede, maar het bloed van Christus is een verweer tegen de vloek van de wet: „Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt” (Galaten 3:13).

Om dit te bewijzen, kunnen wij letten op de volgende argumenten. De Vader zou Christus niet tot deze dienst gesteld hebben als Zijn dood niet voldoende was voor de vergeving der zonden. Mensen waren het instrument om Christus ter dood te brengen, maar dit was volgens de raad van God. „Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood” (Handelingen 2:23). Ja, God Zelf bestemde Hem om voor onze verlossing te sterven. God maakte Hem priester om dit offer te brengen: „Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek” (Psalm 110:4).

Salomon Stoddard, predikant te Boston (”Showing the Virtue of Christ’s blood”, 1717)