1 Johannes 1:7b

„En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

Deze woorden wijzen ons op het bloed van Christus. Daarmee wordt niet het natuurlijke bloed van Christus bedoeld. Als iemand een beetje van dat bloed had bewaard toen het uit Zijn zijde liep, zou het hem geen goed gedaan hebben. Deze woorden verwijzen naar het lijden van Christus. Met name naar Zijn bloedige dood. Dit bloed wordt ons aanbevolen. Omdat het ons van zonden kan reinigen. Zonde is een besmetting en schandvlek. Het stelt de mens weerzinwekkend voor God en maakt hem vuil in Zijn ogen. Zonde stelt de mens bloot aan de wraak van God, maar het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Jezus Christus wast ons van onze zonden in Zijn bloed, daar het in staat is van alle zonden te r einigen. Sommige zonden zijn alsof ze dubbel geverfd zijn – scharlakenrode zonden. Sommige mensen hebben een overvloed aan zonden bedreven. Niets anders kan u van ook maar een zonde reinigen, maar dit bloed reinigt van alle zonden. Dit wordt ondersteund door de verklaring: „Zijn Zoon.” Als Hij alleen de zoon van Maria was geweest, zou Zijn bloed niet zo’n geneeskracht hebben gehad. Maar Hij is Gods Zoon, en Zijn bloed reinigt van alle zonden. Christus’ bloed heeft een groot vermogen om de zondeschuld weg te nemen.

Salomon Stoddard, predikant te Boston

Salomon Stoddard (1643-1729) werd geboren in Boston. Hij begon zijn bediening in 1669. Stoddard was een van de meest invloedrijke figuren in de Amerikaanse koloniale kerk. Tegelijkertijd was hij een instrument van veel rechtschapenheid. Hij heeft verscheidene belangrijke opwekkingen onder zijn pastoraal leiderschap ervaren en een diepe geestelijke invloed in Nieuw-Engeland uitgeoefend. In 1727 voegde zijn kleinzoon, Jonathan Edwards, zich bij hem in de pastorale bediening van Northampton. Hun samenwerking duurde kort, want Stoddard stierf op 11 februari 1729.

Deze preek is voor het eerst verschenen in ”Three Sermons, lately preached at Boston 1717”, onder de titel: ”Showing the Virtue of Christ’s blood”.