Bron van zaligheid

Lukas 2:10b

„...die al den volke wezen zal.” O heilvolle geboorte, want daarin is een stof van blijdschap „die al den volke wezen zal.” Immers, zij is een bron van kennis en wijsheid, van reinheid en heiligheid, van troost en eeuwige zaligheid.

Hoe duister was het gesteld in de zedelijke wereld voor Jezus’ komst op aarde, bij heidenen niet alleen, maar ook bij de Joden. Maar wat een licht van kennis en wijsheid ging er luisterrijk op door de geboorte van die Wijsheid Gods, Die meerdere Salomo. Een wijsheid om God te kennen en, overeenkomstig die kennis, in geest en in waarheid Hem te dienen.

Maar ook: wat een bron van reinheid en heiligheid ontsprong daardoor. Hij Die geboren werd, is die Fontein tegen de zonde en onreinheid. Nee, het verdorven verstand kon onze zondige driften niet beteugelen, onze wereldlust niet verdoven en geen liefde voor God en haat tegen de zonden inboezemen. Maar nu komt Jezus op aarde om zondaren zalig te maken, om zelfs de grootsten der zondaren te stellen tot zichtbare toonbeelden van Zijn vrije genade.

O heilvolle geboorte van Christus, waaruit de reiniging van duizenden die afgewassen en geheiligd zijn, is voortgevloeid.

Ds. D. A. Detmar, predikant te Ede

(”Enige eenvoudige Godvruchtige oefeningen, tot opwekking, bemoediging en vertroosting”, 1828)