Romeinen 6:16a

„Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen dien gij gehoorzaamt?”

Als u de ingevingen van de duivel gehoorzaamt –wat u doet als u onwedergeboren bent– wat bent u dan anders een dienstknecht van de duivel? Als hij dan uw heer is, wat is dan uw loon? U kunt het in het laatste vers lezen: „De bezoldiging van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). De dood van het lichaam en de dood van de ziel, de geestelijke dood nu en de eeuwige dood na dit leven in het helse vuur. Helaas, dat de satan zo’n macht over de mens kan hebben! Dat hij de vijand is van de mens en niet anders voorheeft met hem dan zijn dood en verdoemenis. Hij wil niet anders dan over hem heersen en hem naar zijn lust en welgevallen tiranniseren! Zou iemand zich willen verhuren om leeuwen en tijgers te dienen? En is de duivel niet een briesende leeuw die rondgaat om te zoeken wie hij zou mogen verslinden (1 Petrus 5:8)? De duivel dienen, die zijn dienstknecht wil verslinden, is een zeer ellendige dienstbaarheid. En welke betaling kan iemand van de duivelen verwachten, dan alleen briesen en verslinden en verscheuren van zielen?

Isaac Ambrosius, predikant te Preston

(”Leer der wedergeboorte”, 1660)