Bemoediging

Jesaja 28:17

„En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.”

De almachtige God, hun Verbondsgod, zal voor hen die in Christus geloven en op die Rotssteen gegrond zijn, zorgen. In de ure des doods zullen zij niet beschaamd worden, want de God Jakobs, Die zij tot hun hulp hebben, is met hen, en bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood (Psalm 68:21). „Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Want Ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland” (Jesaja 43:2-3a). De Naam des Heeren is hun Sterke Toren (Spreuken 18:10), waar zij in een hoog vertrek zullen worden gesteld (Spreuken 29:25). De Heere is het, Die hun overtredingen uitdelgt om Zijnentwil en hun zonden niet gedenkt, maar God zal hun zielen van het geweld van het graf verlossen (Psalm 49:16) en zij zullen Zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, wanneer zij zullen opwaken.

En al is moeten rechtvaardigen en goddelozen algemene rampen en wederwaardigheden delen, God heeft Zijn profeet bevolen: „Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan” (Jesaja 3:10). En Jezus Christus zei: „Vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden” (Mattheüs 10:28).

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Levenslessen, preek over Jesaja 28:15-18”, 1848)