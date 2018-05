Belofte voor Israël

Jeremia 31:10

„Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.”

Deze tekst is buitengewoon rijk en veelomvattend. Hij bevat beide geschiedenis en profetie. Hij spreekt over de verstrooiing van Israël. Dit is geschiedenis. Hij spreekt van de vergadering van Israël. Dat is profetie. Deze tekst vraagt de aandacht van Jood en heiden. Voor de Jood houden deze woorden hoop in: Israël zegt het, zal vergaderd worden. Voor de heiden houden ze een bevel in: hoort het woord des Heeren, o gij volkeren en verkondigt in de eilanden: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem terugbrengen. Het hele christendom wordt in deze tekst aangesproken. Een andere conclusie is niet mogelijk na een juiste interpretatie van dit Schriftgedeelte. Ook wij behoren tot de volkeren die Jeremia aanspreekt. Op ons rust de plicht die hier tot uitdrukking wordt gebracht. De tekst is de stem van de Heere tot al de kerken van Christus onder de heidenen. Het is een stem aan al de kerken van Engeland, Schotland en Ierland. Het is een stem tot de kerken van Duitsland, Zwitserland, Holland, Zweden, Denemarken en Amerika. Het is een stem tot het hele christendom. En wat zegt die stem? Hij vraagt ons de wil van God bekend te maken aangaande het Joodse volk. Hij vraagt ons elkaar indachtig te maken Gods handelingen met Israël in verleden en toekomst. „Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen.”

J. C. Ryle, predikant te Oxford

(”Profetie en gebed voor de bekering van Israël”, 1879)

John Charles Ryle (1816-1900) studeerde theologie in Oxford. In 1841 werd hij geestelijke in de Anglicaanse Kerk. Tussen 1874 en 1879 was hij predikant in Oxford. In 1880 werd hij de eerste bisschop van Liverpool. Hij was een vertegenwoordiger van de protestantse stroming in de Church of England.