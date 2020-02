Jesaja 53:10b

„Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij Zijn zaad zien.”

God beloofde aan Jezus Christus dat Zijn dood genoegdoening zou zijn voor het uitdelgen van de zondeschuld. Christus leed niet onder enige onzekerheid of Zijn dood wel een grote zaak zou betekenen en of er wel een groot aantal mensen voordeel van zou hebben. God gaf Hem een groot aantal om te verlossen en beloofde dat Zijn dood geaccepteerd zou worden als de prijs voor hun verlossing: „Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij Zijn zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft” (Jesaja 53:10-12). „Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te zijn tot aan het einde der aarde” (Jesaja 49:6). En wat kan een sterkere band en een grotere zekerheid zijn dan de belofte van God? Christus nam deze dienst op Zich om de belofte kracht bij te zetten.

Salomon Stoddard, predikant te Boston

(”Showing the Virtue of Christ’s blood”, 1717)