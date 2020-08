Anders kijken

Lukas 12:54

„En Hij zei ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo.”

Men weet tot eigen voordeel het aanschijn van de hemel te onderscheiden, terwijl men geen acht geeft op de tekenen der tijden en oordeelt niet recht van zichzelf, wat toch allernoodzakelijkst is. Zulke mensen echter waren er reeds bij Jezus’ omwandeling op aarde, zoals uit Zijn bestraffing in de tekstwoorden in Lukas 12 zeer duidelijk blijkt, en naar aanleiding waarvan ik een woord ter opwekking wil spreken, om acht te geven op de tekenen der tijden. De Heere Christus beschrijft, nadat Hij Zijn apostelen en alle anderen vermaand had tot waakzaamheid en ijver, om altijd bereid te zijn tot Zijn komst, die onverwacht zal zijn, met beloften en bedreigingen, die daartoe behoren, in Lukas 12, zijn komst in de wereld, als een oorzaak van verdeeldheid onder de mensen. „Want”, zegt Hij: „meent gij dat Ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader. De moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder. De schoonmoeder tegen haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.” Inderdaad heeft de komst van de Heere Christus in de wereld en de belijdenis van Hem voor de mensen deze gevolgen gehad.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk

(”Leerrede over Lukas 12:54-57”, 1838 )