Als een ring

Hebreeën 10:35a

„Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg.”

Bent u vol geestelijke kwalen? U mag door het gebed te middernacht bij de ware Medicijnmeester aankloppen en Hem doen opstaan om Zich te haasten tot uw hulp. Bent u vanbinnen en vanbuiten door veel bloeddorstige vijanden omringd? U mag door het gebed een bode naar de hemel zenden en Hij zal de bode halverwege tegemoetkomen en tijdig komen om u te verlossen. Bent u in moeite en ellende en in veel verdrukkingen? Tot God zuchten zal uw hart verlichten. Want het gebed is als de ring die koningin Elizabeth aan de hertog van Essex gaf met het bevel dat, wanneer hij in moeilijkheid verkeerde, hij haar die ring zou zenden en zij hem dan te hulp zou komen. God beveelt Zijn volk dat zij, wanneer zij in verlegenheid zijn, Hem deze ring zullen zenden: „Roept mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal u uithelpen, en gij zult mij eren.”

Klop door het gebed, totdat de deur der genade u wordt opengedaan. Het gebed moet uw metgezel zijn, totdat u tot de plaats des lofs komt. Indien u niet in het verborgen en in uw huisgezin bidt, draagt u het livrei van een godloochenaar: „Zij roepen de Heere niet aan” (Psalm 14:4). Het zou een veelbelovende samenkomst zijn als van u kon worden gezegd dat u allen volhardt in het gebed.

Ralph Erskine, predikant te Dunfermline (”Veertien preken over het gebed”, 1865)