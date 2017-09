Alles van God

Efeze 1:3

„Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld.”

Ik heb de tekst weergegeven als „geestelijke zegening door Christus”, omdat de Geest van Christus een geschenk is, waarover ook hierna wordt gesproken. Als iemand dit wil opvatten alsof de apostel wilde zeggen dat wij met de geestelijke zegeningen voor Christus worden toegerust –aan Wiens heerlijkheid de heiligen alles toeschrijven– dan zal ik met hem niet twisten. Ook al komt de eerste betekenis mij zuiverder voor.

We worden er hier aan herinnerd dat wij de kennis van God, de bron van alle geestelijke goederen, zullen verkiezen boven alle andere goederen.

Daarom moet ons voor alle dingen het Woord Gods dierbaar zijn. Dierbaar moet voor ons allen –die in God roemen– de bespreking van het Evangelie zijn, waardoor de kennis van God in ons voortgebracht wordt en ook gevoed wordt.

Paulus wil ons verder onderrichten dat alles aan Gods goedheid en niets aan onze verdienste mag worden toegeschreven. Daarom herinnert hij eraan dat deze geestelijke zegening en deze hemelse schatten van de kennis en van het geheiligde leven voor ons daaruit voortkomen, dat God ons voor de grondlegging der wereld heeft uitverkoren, opdat wij heilig zouden zijn en ook in Zijn oordeel onschuldig.

Martin Bucer, predikant te Straatsburg (”De brief van Paulus aan Efeze”, 1527)