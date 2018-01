Alles in Hem

Johannes 14:6b

„Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

De Heere toont Zijn kinderen de alleen ware en levende Weg, en dat op zodanige wijze dat ze tegelijk mogen zien dat die Weg volkomen, veilig, zaligmakend en voldoende is. Hij leert hun de plicht om deze Weg altijd en in alles te gebruiken, totdat zij eindelijk thuiskomen bij de Vader.

Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Christus zegt dat Hij niet alleen de Weg is tot de Vader, namelijk de ware en levende Weg. Maar ook is Hij, zoals Hij de ware Weg is, de Waarheid Zelf in afgedwaalde mensen. En ook is Hij, zoals Hij de levende Weg is, het Leven Zelf in afgedwaalde mensen. Zo geeft Hij ons een fundament om op te merken op welke wijze Hij de Waarheid en het Leven is. Zo is Hij de Weg, en dat tot opklaring en ontdekking. Hij is een volstrekt volmaakte, alles overklimmende, voortreffelijke, onvergelijkelijk verkieslijke en ten volle tevreden stellende Weg, nuttig voor de gelovigen in alle gevallen, in alle noden, in alle ellenden, in alle zwarigheden, in alle beproevingen, in alle verzoekingen, in alle twijfelingen, in alle bekommernissen en in alle oorzaken of gelegenheden van ontroering, vreze, bezwijkingen en moedeloosheden die hen op hun weg naar de hemel mochten ontmoeten.

John Brown, predikant te Wamphray

(”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)