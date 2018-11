Alles in Christus

Johannes 17:3

„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.”

U moet steeds al uw aandacht richten op het Woord, en zien hoe Hij u door dat Woord leidt en alles in u werkt. Niemand gelooft hoe nodig en welk een grote kunst het is –waarin ook vele hoge en voortreffelijke mensen tekortgeschoten zijn en dat nog voor alle hooggeleerden verborgen is– dat ze niet weten hoe ze hun zinnen en gedachten op de Mens Christus richten moeten, opdat ze alleen zien op Hem, op wat Hij spreekt en doet, als op Gods Woord en werk daarboven in de hemel. Dat komt omdat ze niet letten op het woord „Die Gij gezonden hebt.” Als ze dat geloofden, dan zouden zij oren, ogen en hart daarop richten en zeggen: „Zie, is Hij door de Vader gezonden, dan moet Hij waarlijk wat tot stand brengen en tot ons te zeggen hebben uit de wil en het bevel van de Vader, zodat wij naar Hem als de Majesteit Zelf moeten luisteren.” Nu horen wij geen ander woord dan dat Hij de wereld helpen zal en ons de Vader tot vriend zal maken. Wij zien ook geen ander werk dan dat Hij heengaat en dat bewerkstelligt, predikt, lijdt en ten slotte aan het kruis sterft. Zie, daar staat voor mij het hart van de Vader, Zijn wil en werk open en ik ken Hem.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg ”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)