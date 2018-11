Alleen door Christus

Johannes 17:3

„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.”

Tot nu toe heeft men op hogescholen gespeculeerd en gebazeld over Gods werken daarboven in de hemel. Wat Hij is, denkt en doet bij Zichzelf, enzovoort. Maar wilt u zeker gaan en God goed aanduiden of vastgrijpen, zodat u genade en hulp bij Hem vindt? Laat u dan niet overhalen Hem ergens anders te zoeken dan in de Heere Christus. Ga ook geen andere gedachten en zorgen in uw hoofd halen of naar een ander werk vragen dan dit; dat Hij Christus gezonden heeft.

Begin bij Christus uw kunst en studeren. Laat ze bij Hem ook blijven en toeven. En wanneer uw eigen gedachten en verstand, of wie ook, u andere wegen zouden willen doen inslaan; doe dan maar uw ogen dicht en spreek: „Ik mag en wil van geen andere God weten dan mijn Heere Christus.” Zie Hem in het Aangezicht, hoe Hij Zich allerduidelijkst en allerlieflijkst u toont in dit woord van Christus: „Dat zij U kennen en Die Gij gezonden hebt.” Daar verenigt Hij de Vader geheel en al met Zich, zodat niemand de waarachtige God verstaan kan tenzij uit dat ene woord, dat Hij spreekt.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)