Kolossenzen 1:19

„Want het is des Vaders welbehagen dat in Hem al de volheid wonen zou.”

Is er een afstand tussen ons en de Vader, Christus is de Weg om ons samen te brengen. Zijn wij van de Weg afgedwaald, Hij is voor ons de Weg. Zijn wij blind en onwetend, Hij is de Waarheid. Zijn wij dood, Hij is het Leven. Hij is volkomen wél voorzien van alles wat wij nodig hebben. Hij heeft ogenzalf, kleding, goud in het vuur beproefd, want de Geest des Heeren is op Hem en heeft Hem gezalfd (Jesaja 61:1). Hij is echt gepast. Niet alleen heeft Hij een volheid. Hij heeft alle volheid, zodat alles van Hem te verkrijgen is wat wij nodig hebben. Hij heeft ook een echte gepaste volheid. Hij is rijk voorzien van dit recht gepaste goed. Hij heeft niet alleen wijsheid en kennis, maar ook al de schatten daarvan (Kolossenzen 2:3). Er is volheid in Hem, ja, het heeft de Vader behaagd dat in Hem al de volheid zou wonen (Kolossenzen 1:19). De volheid der Godheid woont in Hem lichamelijk (Kolossenzen 2:9). Hierdoor is het een algenoegzame volkomenheid en volheid. Want in Hem mogen wij gezegend volmaakt genoemd worden.

John Brown, predikant te Wamphray

(”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)