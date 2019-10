Alle macht

Markus 16:15

„En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie alle creaturen.”

Ofschoon niet alle mensen geloven, heerst toch Christus overal waar mensen wonen; Zijn Woord en de doop en het sacrament houdt Hij er in stand tegen alle duivelen en mensen in. Want het kan niet anders of het Evangelie en de doop zullen overal in de wereld doordringen, hetgeen dan ook geschied is, ja, hetgeen dagelijks nog geschiedt overeenkomstig het woord uit het slot van het Markusevangelie. In Psalm 19 heet het: „De hemelen verkondigen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.” Zover de hemelen en het uitspansel reiken, predikt men overal Christus. Waar nu het Evangelie, de doop en het sacrament zijn, daar is Zijn Kerk en daar zijn zeker ook levende heiligen. Daar looft men Hem en Hij heerst over hen, al zouden het ook enkel en alleen jonge mensen en kinderen zijn. Er zijn echter ook ouderen onder. Het kan niet anders of dat moet wel. Maar, zegt u nu, dat is dan wel een klein rijk, dat de weinige christenen onder de heidenen samen vormen. Mijn waarde vriend, het is niet een klein rijk en ook niet een onaanzienlijke macht, want Christus moet terwille van die weinigen reeds zo machtig zijn, dat Hij alles, duivel, wereld, dood en leven, in Zijn hand moet houden.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Uitleg Psalm 117”, 1518)