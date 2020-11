Meditatie: Hoop

„En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.”

Psalm 39:8

We worden dagelijks geconfronteerd met nieuws over corona. Het zijn voor iedereen dagen van grote zorg, onzekerheid en spanning. Maar de dood wenkt ook op andere manieren. De Heere heeft meer pijlen op Zijn boog. We worden telkens opgeschrikt. Maar bent u al wakker geschud? Of slapen we door? Pakken we ons oude leven weer op? Ontzettend. De Heere geeft zo veel roepstemmen en we bekeren ons niet. Smeek toch: „Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid.”

„En nu, wat verwacht ik, o Heere?” Waar stelt u uw hoop op? Een mens zonder God steunt altijd op iets buiten God. Verwacht u het van de wereld? Zoekt u uw leven in geld, roem, geluk en voorspoed, plezier en uitgaan? Ouderen en jongeren: beseft u niet dat alles voorbijvliegt, dat alles maar schijn is? „Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U.” Verwacht u het van uw kracht en gezondheid? „Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid.” Verwacht u het van uw goede werken? U kunt een schat van werken opbouwen, maar het kan de eeuwigheid niet verduren. Het is als een wegwerpelijk kleed (Jes. 64:6). Verwacht u het van uw bevindingen? Dan rust u waar u niet kunt rusten. Er ligt geen grond in uw tranen, gebeden, Bijbelonderzoek en kerkgang. Wanneer u hard werkt om u te bekeren: het is wel uw plicht. Maar er ligt geen verdienste in. U kunt er niet mee voor God bestaan. Geliefde onbekeerde medereiziger, uw leven is leeg buiten Jezus.

We zouden allen wel moeten smeken: „Heere, maak mij bekend mijn einde.” Om te zien hoe kort ons leven is en waar we heen reizen. Alles gaat voorbij. We moeten alles achterlaten. We reizen naar de eeuwigheid, naar de grote Godsontmoeting.

„Heere, maak mij bekend mijn einde.” Om te leren sterven, voordat u moet sterven. Om God in dit leven te ontmoeten. Door de Heilige Geest, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Gods recht eist volkomen betaling; en u hebt niets om te betalen. U hebt alleen schuld, u ligt verdoemelijk in Adam. God snijdt alles af en u mag God goedkeuren in Zijn straffen; die hebt u verdiend. U verliest alle hoop op behoud van uw kant.

Maar dán opent God de deur der hoop in het dal van Achor (Hos. 2:14). U mag de zaligheid in Jezus vinden. Vers 8 wordt bewaarheid: „En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.” Volk van God, uw hoop ligt in de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is (1 Tim. 1:1). Hij is de ware Hoop Zelf. Buiten Hem is geen hoop, geen leven, geen vergeving en geen zaligheid. In Hem ligt een volheid van genade, troost, liefde en hoop. Zijn bloed reinigt van al uw vuile zonden. Dan mag uw ziel rusten in Hem, zich verblijden in Hem. Dan zegt u in verwondering: „Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde” (Ps. 73:25). „Mijn hoop die is op U.”

Christus is de enige Troost en de gegronde Hoop. Hij is al mijn liefde waardig.