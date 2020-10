Media turven kerkgangers

Bij een aantal reformatorische kerken stonden zondag de media op de stoep om het aantal kerkgangers te registeren.

Dit gebeurde onder meer bij het gebouw van de gereformeerde gemeente te Barneveld-Centrum en bij dat van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Minister Grapperhaus had geadviseerd om niet meer dan dertig mensen per dienst toe te laten, nadat eerder ophef ontstond over een paar honderd kerkgangers in de hersteld hervormde gemeente te Staphorst. In een aantal grote kerken zijn zondag meer dan dertig mensen aanwezig geweest, maar is wel afgeschaald. Het gaat om kerkgebouwen waarin afstand houden ruim mogelijk is.