Medewerker dom Worms bijna gewurgd na weigeren toegang koppel

Een medewerker van de dom in het Duitse Worms is zaterdag aangevallen en bijna gewurgd door een man die samen met zijn vrouw de kerkdienst niet mocht bijwonen. Het slachtoffer kon zich snel uit de wurggreep bevrijden en vluchtte de kerk in.

Kerken zijn sinds kort weer open in Duitsland, maar om een dienst in Worms bij te wonen, moesten mensen zich van tevoren opgeven. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus was er een beperkt aantal mensen dat de kerk in mocht.

De man en vrouw hadden zich niet aangemeld voor de dienst van zaterdag en mochten de kerk dus niet in. Die mededeling viel niet goed bij de man, waarna hij de medewerker aanviel. Nadat de medewerker gevlucht was, wisten de man en vrouw te ontkomen. De politie is nog naar het tweetal op zoek.