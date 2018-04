Mbuma-zendingsdag: witte velden om te oogsten in Zimbabwe

„Bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.” Met dit woord uit Lukas 10:2 opende ds. A. van Voorden vrijdag in Gorinchem de 55ste zendingsdag van de Nederlandse Stichting Mbuma-Zending. „De velden zijn wit om te oogsten, ook in Zimbabwe.”

„Laten we bidden om de uitzending van dienaren”, zei ds. Van Voorden, voorzitter van Mbuma-Zending. „Ook voor hen die naar het zendingsveld gaan. „Het is geen vraag óf de oogst groot is, de oogst ís groot.”

De predikant uit Opheusden verwees naar Lukas 10, waar staat dat de Heere zeventig mannen uitzond, twee aan twee, naar iedere stad en plaats. „De Heere heeft het Woord in het hart en de mond van deze zeventig mannen gelegd. Dat doet Hij ook vandaag bij hen die Hij uitzendt.”

Er is echter ook een andere oogst. „Dat is de oogst van allen die het Evangelie ongehoorzaam zijn geweest.”

Koning

Mbuma-Zending steunt sinds de jaren 60 het zendingswerk van de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS) in Zimbabwe. De organisatie maakte vorig jaar 1,4 miljoen euro over naar het deputaatschap zending van de FPCS. Volgens de Schotse predikant ds. I. D. MacDonald kan zonder steun van de Nederlandse stichting het zendingswerk in Zimbabwe niet worden voortgezet.

Ds. MacDonald, predikant in het stadje Portree op het Schotse eiland Skye, sprak over Mattheüs 2. Daarin gaat het over de geboorte van Jezus. „U mag vandaag op eervolle wijze de geboortedag van uw koning gedenken. Hier lezen we van de geboorte van de allerhoogste Koning. Niet die van de natie Israël, maar de Middelaarskoning van Zijn kerk.”

De wijzen uit het Oosten legden een lange weg af om Hem te eren. „God Zelf heeft hen tot Christus geleid. Ze hebben geweten van de heldere morgenster. Wij hoeven niet te kijken naar een ster. We hebben het profetisch Woord om acht te geven op dé Morgenster.”

Kortste preek

Ds. Th. L. Zwartbol uit Urk sloot de ochtendbijeenkomst met de „kortste preek” uit Jona 3: „Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd.” Dat is geen aangename preek. „Wij zouden die dominee met zo’n korte en eenzijdige prediking al hebben afgeschreven.”

Toch heeft de Heere de preek van Jona willen gebruiken: Ninevé bekeerde zich. En het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had te zullen doen. Waarom? Ds. Zwartbol: „Omdat Hij het wél deed. Hij gaf zich voor Zijn volk over in de dood.”

Tijdens de middagbijeenkomst sprak P. den Boer uit Urk over Mattheüs 28:18: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Nadat de Jezus met Zijn discipelen het avondmaal heeft gehouden, hebben ze Hem allemaal verlaten. In Galilea is Hij weer aan hen verschenen. Als de discipelen de Heere zien, aanbidden ze Hem. Vervolgens rust Hij de discipelen toe en zendt hen uit. „Alle macht die tegen hen gericht is, zal niets uitwerken”, aldus Den Boer.

Ds. A. C. Rijken uit Gameren ging in zijn slotwoord in op Lukas 24:50 en 51. Jezus staat op het punt afscheid te nemen van Zijn discipelen. Hij laat hen achter, maar Hij verlaat hen niet. „Tot Zijn wederkomst zal het Woord over de hele wereld gaan”, aldus ds. Rijken.

Het verhaal dat A. B. den Breejen uit Werkendam aan de kinderen vertelde, speelde zich af in de zestiende eeuw. Het ging over de vervolging van protestanten door de rooms-katholieke inquisitie. Wie gearresteerd werd en weigerde zijn geloof af te zweren, eindigde meestal op de brandstapel.

Collecte

De opbrengst van de collecte op de Mbuma-zendingsdag, die ongeveer 3600 bezoekers trok, bedroeg 44.000 euro.

