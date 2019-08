Mbuma-zendingsdag Urk: De oogst van de aarde is rijp geworden

Christus komt spoedig op de wolken van de hemel, verwacht ds. Th. L. Zwartbol. „De wereld maakt zich rijp voor de ondergang.”

De predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Urk sprak zaterdag voor zo’n 950 belangstellenden tijdens de jaarlijkse Mbuma-zendingsdag in Urk. Die werd deze keer niet gehouden in de Jachin Boazkerk –die verbouwd wordt–, maar in de christelijke gereformeerde Ichthuskerk. De Nederlandse stichting Mbuma-zending steunt het zendingswerk van de Free Presbyerian Church of Schotland in Zimbabwe.

Ds. Zwartbol ging in zijn toespraak uit van Openbaring 14:14 en 15, waar het gaat over de oogst van de aarde die rijp is geworden. „Er komt tweeërlei oogst. Het koren wordt in de hemelse schuren verzameld, maar de stinkende druiven worden buiten de stad vertreden.”

Daarna sprak hij de verwachting uit dat het einde van de tijd gauw zal aanbreken en dat Christus spoedig komt op de wolken van de hemel. „De wereld maakt zich rijp voor de ondergang. Een van de bijzondere zonden van deze tijd is de schaamteloosheid, zoals die er ook was in Sodom en Gomorra. Die schaamteloosheid neemt toe, of we nu oudgereformeerd zijn of wat dan ook.” Hij waarschuwde dat God doorgaat met Zijn oordelen.

De predikant zei blij te zijn dat er heel wat kinderen waren en vroeg hun de Heere te zoeken. „De kinderjaren zijn de beste jaren om de Heere te zoeken. Zoek het niet in de wereld, want die gaat voorbij. Verhard je hart niet, maar laat je leiden. Denk aan je arme ziel.”

Zendingsveld

Ds. A. van Voorden, voorzitter van de stichting Mbuma-zending, gaat deze zomer naar het zendingsveld in Zimbabwe, waar hij al eens eerder geweest is. Hij vertelde zaterdag dat hij onder de indruk was toen de mensen uit Zimbabwe de Schotse psalmen zongen, al was dat dan in een andere taal. Ook sprak hij van „geestelijke herkenning” in de prediking.

Zijn toespraak ging over de schare die niemand tellen kan, uit Openbaring 7. De predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Leerdam wees erop dat die schare is samengesteld uit mensen van allerlei natiën, geslachten, volken en talen. Hij noemde een avondmaalsbediening in Zimbabwe die hij had meegemaakt en waarvan hij onder de indruk was.

Over de tekst merkte ds. Van Voorden op dat er heel wat was gebeurd voordat die schare voor het Lam stond met de grote palmtakken in de handen. „Ze kwamen uit het verloren paradijs en ze hadden een omkeer in hun leven meegemaakt. Bij de eerste voetstap die een mens zet op de weg des levens leert hij dat hij een ellendig mens is en dat hij zichzelf niet kan verlossen. Het is een wonder als een verdoemelijk Adamskind voor de troon en voor het Lam mag staan. Buiten de gerechtigheid van Christus komt niemand tot de zaligheid.”

Zangers

De vertelling, door Jelle Kaptijn uit Urk, was eveneens geënt op het Bijbelboek Openbaring. Het ging over een jongen die graag voetbalde, maar die ook geraakt was door een preek over de zangers aan de glazen zee. Hij kreeg een ernstige ziekte en zag die zangers vlak voor zijn sterven in een visioen.

Tekenen der tijden

Ds. G. van Manen had als uitgangspunt voor zijn toespraak Joël 2:32 genomen. In hoofdstuk 2 gaat het over de belofte van de Messias en de zending van de Heilige Geest. De predikant gaf aan dat de uitstorting van de Geest gepaard gaat met ingrijpende tekenen: bloed, vuur en rookpilaren. „We zien de tekenen der tijden dichtbij komen en in vervulling gaan. We leven in het laatste der dagen. Er is ontkoming op de berg Sions en in Jeruzalem.”

Dat behoud is er, aldus de predikant van de gereformeerde gemeente te Elspeet, voor hen die de Naam van de Zoon van God aanroepen. „Dat veronderstelt geloof. Bartimeüs riep op leven en dood en is niet beschaamd uitgekomen, ook al kwam er veel tegen dat roepen op.”

Erfdeel

Ds. D. E. van de Kieft sprak naar aanleiding van Psalm 2:8. De predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Urk legde uit dat het hier een samenspraak betreft tussen God de Vader en God de Zoon. „Christus mocht het erfdeel eisen van de Vader. In dat eisen is geen eigen wil aanwezig, maar Goddelijke eenheid. De wil van de Vader is de wil van Christus. Hij is gekomen om Gods welbehagen te doen. Hij heeft de prijs betaald en zal Zijn volk zalig maken. Het erfdeel dat Christus ontvangen heeft, wordt nog steeds ingezameld. Dat geldt voor de zendingsvelden, maar ook voor ons land.”