Marlies ten Voorde namens ZGG uitgezonden naar Guinee als jongerenwerker

Marlies ten Voorde is zaterdag uitgezonden vanuit de gereformeerde gemeente in Amersfoort om als vrouwen- en jongerenwerker namens Zending Gereformeerde Gemeenten in Guinee te gaan werken.

De plaatselijke predikant, ds. W. Visscher, stond in de uitzenddienst stil bij Psalm 87:4a: „Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die Mij kennen.” Hij noemde deze belofte „verootmoedigend” omdat God mensen uiteindelijk niet nodig heeft. Tegelijk is ze „bemoedigend” omdat God ondanks alle tegenslag Zijn plan volvoert. „Deze belofte voor het zendingswerk geven we je graag mee, nu je naar Guinee gaat”, aldus ds. Visscher. Zendingsdeputaat ds. J. B. Zippro verrichtte de uitzending en las daarbij een welkomstbrief van het team in Guinee voor.

