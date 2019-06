Marleen Anthonissen-van der Louw keert terug uit Jeruzalem

Marleen Anthonissen-van der Louw keert met haar kinderen terug naar Nederland. Zij was ruim vijf jaar als pastoraal werker namens Kerk in Actie verbonden aan de Lutherse Verlosserkerk in Jeruzalem. Dinsdag nam ze afscheid van de kerk.

Marleen Anthonissen werd in 2013 samen haar man Ilja en hun twee kinderen door Kerk in Actie uitgezonden om met de Verlosserkerk samen te werken. Ilja overleed in oktober 2017 onverwacht. Hij was onderwijsadviseur bij het Bethlehem Bijbel College en werkte met de staf aan de versterking van hun communicatie.

Marleen Anthonissen besloot haar werk na Ilja’s overlijden voort te zetten. Ze gaf vanuit de Verlosserkerk pastorale steun aan Nederlandssprekenden in en rond Jeruzalem. Ze organiseerde ook Nederlandstalige activiteiten en gaf lezingen aan groepen uit Nederland.

De Verlosserkerk, ook bekend als Redeemer Church, is een Lutherse kerk in de christelijke wijk van de Oude Stad van Jeruzalem. De kerk staat dicht bij de Heilige Grafkerk. De Evangelisch-Lutherse Kerk van Israël en Jordanië en de Duitse Evangelische Jerusalem-Stiftung maken gebruik van de Verlosserkerk en aanverwante gebouwen.