Marius Timmermans teruggekeerd naar Nederland

Hij werkte al jaren als lectuurzendeling in Duitsland voordat hij er zich in 2017 vestigde. Inmiddels is Marius Timmermans (76) vanwege familieomstandigheden teruggekeerd naar het Brabantse Veen. „Het werk gaat door, maar wel voor een groter deel in Duitse handen.”

Timmermans, voorzitter van de Reformations Gesellschaft Heidelberg (RGH), deelde in Duitstalig gebied brochures uit van de RGH en verspreidde boeken van de Nederlandse stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. De stad Siegen –ten oosten van Keulen– werd zijn uitvalsbasis. Liever had hij zich in Heidelberg willen vestigen en daar een museum willen stichten, maar omdat daarvoor samenwerking moest worden gezocht tussen de RGH en de Landeskirche is het daar niet van gekomen.

Dat Timmermans teruggekeerd is naar Nederland, vanwaaruit hij eerder zijn werk als lectuurzendeling verrichtte, betekent niet dat het verspreiden van gereformeerde lectuur in Duitsland wordt beëindigd. „Het komt meer in Duitse handen te liggen, al blijft het steunend werk van de Nederlandse stichting ook doorgaan”, legt Timmermans desgevraagd uit.

„De stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht en de RGH werken al langere tijd samen met de Duitse uitgeverij 3L Verlag, die in 2000 door een orthodoxe lutherse predikant is opgericht en werd overgenomen door zijn gemeentelid Friedhelm Anhuth. Dat werk wordt daarom ook voortgezet nu ik niet meer in Siegen woonachtig ben. Het is de bedoeling dat de mensen in Duitsland het zelf steeds meer oppakken.”

Marius Timmermans werkt als lectuurzendeling in Duitsland