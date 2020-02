Marije vanuit Ecuador: kinderen in de zending

Als een gezin wordt geroepen in de zending, nemen ouders hun kinderen mee in die roeping. De kinderen brengen dus ook offers.

„Tjonge, voor de kinderen is het ook heel wat” hoorden we geregeld toen we uitgezonden werden. Is het dat wel waard?

Een jaar geleden hebben we een boompje geplant vlak voor ons huis, om de saaie straat wat op te vrolijken. Het boompje groeide snel, had veel frisgroen blad en mooie oranje bloemen. De stronk werd dikker. Na een paar maanden oogde de boom gezond en goed geworteld. Hoe kan het ook anders? De bomen en planten hebben in ons tropische klimaat warmte en vocht genoeg en het waait hier nooit.

Op een zondagnacht ging het ineens regenen. Het begin van het regenseizoen. Een flinke bui, maar niet bijzonder. Voor de boom was het echter teveel. Hij viel om. De boom was niet zo sterk en goed geworteld als hij eruit zag. De gebeurtenis deed me denken aan de offers die de kinderen brengen. Ze worden geconfronteerd met bittere armoede als ze met ons een bezoekje brengen in de wijk, waar sommigen echt in niet meer dan een bamboehutje wonen. Ze zien ziekte. In dit warme klimaat tobben veel mensen met hun gezondheid en is er vaak geen geld voor adequate behandeling en medicijnen. Zelf zijn ze ook vaker ziek. Ze maken van dichtbij criminaliteit mee, zoals een beroving of een schietpartij voor de deur van de kerk.

Nee, het zendingsleven is niet eenvoudig voor de kinderen. Maar het brengt ook veel moois. Ze zien van dichtbij de vreugde van het delen van het Woord. Ze leren delen van wat zij hebben. Ze leren omzien naar de verachten in de samenleving. Jong geleerd is oud gedaan. Zou dat ook niet gelden voor het omzien naar de naaste?

Ik heb als moeder moeten leren dat ik mijn kinderen niet overal voor kan bewaren. Dat ik niet altijd gehoor kan geven aan mijn moedergevoelens die zeggen dat ik ze tegen alles moet beschermen. Dat vind ik nog steeds moeilijk op sommige momenten. Maar de omgevallen boom was voor mij een les. Hoe had de boom bestand kunnen zijn tegen die regenbui? Alleen als deze was opgegroeid met storm en regen. Hoe kunnen mijn kinderen een sterke boom worden die niet omvalt bij een enkele regenbui? Hoe kunnen zij bestand zijn tegen woedende stormen in het leven? Alleen als ze ook iets zien of meemaken van de stormen en regen van dit leven. Daarin mogen we onze kinderen wijzen op de Heere Jezus Die er voor hen wil zijn, midden in de stormen op de levenszee. Op Hem mogen ze vertrouwen.

Marije Fris woont samen met haar man Peter en kinderen Juda, Anna, Josia, Naema en Ruchama sinds juli 2016 in Quevedo, Ecuador. Haar man is evangelist voor Zending Gereformeerde Gemeenten.