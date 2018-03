Marco Kroon ziet af van rol in The Passion

Marco Kroon gaat niet de rol van Barabbas spelen in The Passion, het muzikale spektakel rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Volgens zijn manager komt het niet uit, zo bevestigt hij een bericht van RTL Boulevard.

De onderscheiden militair, die onlangs in opspraak kwam, was kandidaat in de wervingsprocedure voor het evenement.

Een woordvoerder van de EO gaat verder niet in op de selectieprocedure. „We hebben zoals altijd wat ijzers in het vuur”, laat hij weten zonder namen te willen noemen.

Kroon maakte vorige maand bekend dat hij in 2007 in Afghanistan een man doodde die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld. Naar het geweldsincident doet het OM onderzoek.

De achtste editie van The Passion komt dit jaar uit de Bijlmer (Amsterdam-Zuidoost). Het evenement is op 29 maart (Witte Donderdag) en wordt live uitgezonden door EO en KRO-NCRV.