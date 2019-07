Marc Holleman bestuursvoorzitter stichting KOEH

Stichting Kom over en help heeft Marc Holleman benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter.

Dat meldt de stichting, die zich richt op kwetsbare kinderen in onder andere Moldavië, vrijdag bekend in een persbericht. Holleman is als zelfstandig ondernemer werkzaam in de financiële sector. Hij is getrouwd, heeft vijf kinderen en is ouderling in de hersteld hervormde gemeente van Woudenberg.

Holleman maakt sinds 2018 deel uit van het stichtingbestuur. Hij volgt als voorzitter Gerben Heldoorn op, die per 1 september directeur wordt bij de stichting.