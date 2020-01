Marc de Gooijer: In kinderevangelisatiewerk is bidden het belangrijkste

Kinderevangelisatie, gericht op buitenkerkelijke kinderen, vereist dat je uit je comfortzone stapt, stelde Marc de Gooijer donderdagavond in Sliedrecht op een toerustingsavond van Evangeliestek.

De Gooijer is missionair en diaconaal werker in Rotterdam-West bij Thuis in West en de pioniersplek Hart voor West van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook is hij godsdienstdocent op het Driestar College in Leiden.

Evangeliestek is een initiatief van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en het Hervormd Jeugdwerk (HJW). Dit jaar bestaat Evangeliestek 5 jaar. In Sliedrecht hield ze de eerste van drie toerustingsavonden voor leidinggevenden in kinderevangelisatie. De andere avonden worden gehouden in Kerkwerve en Kockengen.

„Zegenrijk zaaien doen we in opdracht van de Zaaier”, aldus De Gooijer. „Hij wil ons gebruiken om te zaaien en Hij belooft de vrucht.”

Relatie

Zaaien begint met het opbouwen van een relatie met kinderen, stelde De Gooijer. „Niet alleen de Bijbelvertelling is zaaien.” Op de kinderclub hoeft volgens hem niet meteen de Bijbel open te gaan. „Later kan dat wel. Zeker als ze doorstromen naar de kinderbijbelclub.”

Hoe krijg je de kinderen binnen? De Gooijer: „Ga met een mooi ontworpen folder de wijk in met een uitnodiging om naar de kinderclub te komen. Zoek de kinderen op straat op. Haal ze van huis op als ze willen komen en breng ze ook weer thuis. Hou het vooral eenvoudig op de kinderclub. Daar begint het zaaien. Noteer hun adres en telefoonnummer. Bezoek ze thuis. Als je ze op de volgende kinderclub mist, bel ze dan op.”

Geef aandacht aan de kinderen en neem ze serieus, benadrukte hij. „Ga uit van een centrale Bijbelse waarheid. Neem een situatie vanuit het dagelijkse leven en ga die naspelen, waarin duidelijk naar voren komt wat de centrale Bijbelse boodschap is. Zo kun je het beeld van een moeder die haar kind kwijt is en het later terugvindt, verbinden met de Goede Herder Die op zoek ging naar het verloren schaap.”

„Als je een Bijbelverhaal vertelt, zoek dan naar de kern van het Woord dat je zaait en wat de kinderen mee naar huis nemen. Laten we aan God overlaten wat Hij ermee doet.”

Bidden

Volgens De Gooijer moet aan kinderen uitgelegd worden wat bidden is. In het kinderevangelisatiewerk is bidden het belangrijkste, stelde hij, daarin wijzend op „het geheim van Handelingen.” Toen de discipelen volhardden in het smeken en bidden, daalde de Heilige Geest op hen neer. „Begin met wat je hebt, al lijkt het in jouw ogen niets. In Gods handen is het alles. Geef daarom wat je hebt aan Jezus. Vertrouw het aan Hem toe. Al is het maar voor een kind dat God mag verheerlijken.”