Mannenvereniging Calvijn Ngk Schiedam honderd jaar

Mannenvereniging Calvijn van de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Schiedam heeft zondag 5 mei, na de morgendienst, haar eeuwfeest gevierd.

De vereniging ontstond honderd jaar geleden vanuit de gereformeerde kerk en is nu verbonden aan de Ngk aan de Westvest. Ze telt op dit moment twaalf leden. Het oudste lid is 90 jaar, het jongste 32. Secretaris Hugo van Baardewijk (89) is het op een na oudste lid. Van Baardewijk: „We gebruiken tijdens de Bijbelstudie een groot aantal vertalingen: de NGB, de Statenvertaling, de Naardense vertaling en een rooms-katholieke vertaling. Een van onze leden kent Grieks en zoekt de teksten in het Grieks op.”

De Nederlands gereformeerde kerk te Schiedam telt 325 leden. Ze is onlangs een regioverband aangegaan met onder andere de gemeenten te Overschie, Maassluis en Zoetermeer.